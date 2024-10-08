Вечер поэзии Геннадия Кононова прошёл в псковской библиотеке

20:56, 08 октября 2024, ПАИ

Он объединил людей разных поколений в стремлении раскрыть и разгадать поэтическое слово Геннадия Кононова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной библиотеки имени В. Я. Курбатова.

«Вечера поэзии Геннадия Кононова уже традиция для библиотеки, но каждое новое соприкосновение с его поэзией – это одновременно и открытие, и откровение, а также возможность причаститься высокому таинству постижения поэтического текста», – отметила руководитель поэтического клуба «Зеркало» Антонина Голубева, открывая встречу.

Организатор вечера, преподаватель Псковского государственного университета Вадим Андреев представил небольшой обзор биографии поэта, показал фотоархив, бережно сохранённый его друзьями, и рассказал об особенностях поэтики Геннадия Кононова.

Филологические замечания Вадима Константиновича о текстах поэта с их поэтическим прочтением органично раскрыли студенты третьего курса направления «филология» Дарья Маркелова, Таира Шумакова, Елена Мещерякова, Виктория Ермакова, Евгения Кудюкова, Ольга Клименко и Арина Жукова.

Также в ходе встречи прошло выступление университетской рок-группы «Отцы и дети». Группа исполнила песни на стихотворения поэта, две из которых были премьерные. Как отметили организаторы, выступление ребят вызвало интерес зрителей, особенно исполнение Полины Теняевой. В основе исполненной песни совершенно уникальный текст Геннадия Кононова – от женского лица.

Отметим, 30 сентября 2024 года поэту Геннадию Кононову (1959–2004) исполнилось бы 65 лет. За свою недолгую жизнь он написал 18 прозаических текстов и около двух тысяч стихотворений.