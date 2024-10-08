Турнир по народным играм в рамках соцпроекта «Скобариада: от досуга к развитию» прошёл в Псковской области

23:39, 08 октября 2024, ПАИ

Главным событием второго дня семинара-практикума по народным играм социального проекта «Скобариада: от досуга к развитию» стал турнир по народным играм. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В декабре прошлого года и в январе текущего подобные турниры были проведены в Пскове и в Острове. На этот раз турнир приобрёл статус регионального, поскольку его участниками были представители сразу нескольких муниципалитетов Псковской области: Пскова, Великих Лук, Пустошки, Порхова, Себежа, Опочки, Палкино и других. Ребята сразились в следующие народные игры: «ЧилиШайбы», «Класк», «Эластик».

Турнир проходил по олимпийской системе: по результатам жеребьёвки 16 участников сформировали пары, и победитель в каждой паре выходил в следующий этап.

Список победителей – по ссылке (https://vk.com/skobariada?w=wall-76839672_1945).

Социальный проект «Скобариада: от досуга к развитию» реализуется при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

Смотрите также фоторепортаж со «Скобариады».