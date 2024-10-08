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Общество

В Псковской области стали доступны новые электронные услуги для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей

В Псковской области стали доступны новые электронные услуги для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По закону граждане этих категорий обеспечиваются жильём по договорам найма сроком на пять лет с возможностью продления. Теперь по инициативе гражданина срок найма жилья может быть сокращён, но не более чем на два года, если будут подтверждены соответствующие обстоятельства. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

​В Псковской области стали доступны новые электронные услуги для детей-сирот. Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова

Также лица, которые ранее относились к этой категории граждан и достигли возраста 23 лет, имеют право на предоставление им выплаты на приобретение жилья в собственность (сертификата).

Глава региона отметил, что теперь получить услугу можно через портал госуслуг. Для этого необходимы подтверждённая учётная запись на портале, сканы или фотографии документов. Форма заявления на «Госуслугах» подскажет полный список документов.

«Поручил держать под контролем предоставление электронных услуг на начальном этапе их функционирования, чтобы в случае необходимости учесть замечания пользователей», – подчеркнул глава региона.

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