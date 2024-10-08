В Печорах завершено строительство котельной для двух церквей
В Печорах завершено строительство котельной для двух церквей – Сорока Севастийских мучеников и церкви Святой Варвары Великомученицы. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Отдельное здание котельной построено в соответствии с современными нормативами инженерных ГОСТов и техники безопасности.
«Продолжается реставрация фасадов церкви Сорока Севастийских Мучеников и колокольни. Завершена вычинка и замена разрушенной кирпичной и каменной кладки наружных стен и основания церкви. Производится замена окон. Оконные заполнения выполнены из дерева, повторяют форму и конструктив исторических», – сообщили специалисты.
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