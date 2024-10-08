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Общество

Молодёжный кадровый центр совместно с «Движением первых» проводит в Псковской области профориентационные мероприятия

В рамках сотрудничества с региональным отделением российского движения детей и молодёжи «Движение первых» специалисты Молодёжного кадрового центра проводят мероприятия по профессиональной ориентации в муниципальных образованиях.

Молодёжный кадровый центр совместно с «Движением первых» проводит в Псковской области профориентационные мероприятия. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Сотрудничество кадровых центров и «Движения первых» открывает новые возможности для профессиональной ориентации и трудоустройства молодёжи. Комплексная модернизация, которую проходят кадровые центры региона в рамках национального проекта «Демография», предполагает адресный подход к приоритетным категориям соискателей. К таковым относятся и молодые люди: ведь именно они станут активными участниками рынка труда в обозримом будущем. Мы понимаем, что «Движение первых» поможет обеспечить этот адресный подход и наладить более прочный контакт с молодой аудиторией», – отметила руководитель ОЦЗН Олеся Сергеева.

Мероприятия по профессиональной ориентации проводятся в соответствии с соглашением о сотрудничестве, которое было подписано Центром занятости населения Псковской области с региональным отделением «Движения первых» в августе этого года. Национальный проект «Демография», в рамках которого осуществляется модернизация кадровых центров «Работа России», является одним из направлений деятельности «Движения первых».

На данный момент более трети муниципальных образований региона подписали соглашения с «Движением первых», провели организационные встречи с его представителями и разработали планы дальнейшей работы. Некоторые районные отделения уже приступили к реализации этих планов.

Например, в сентябре для школьников Локнянского муниципального округа была организована экскурсия в МФЦ, а в Великих Луках на встрече в городском управлении образования специалисты кадрового центра «Работа России» рассказали о самых востребованных профессиях на местном рынке труда, о возможностях портала «Работа России» и о мерах поддержки, доступных гражданам.

Кроме того, в октябре на форуме «Родные-Любимые» в Доме молодёжи будет работать площадка Молодёжного кадрового центра. Участники смогут посетить тренинг «Как найти работу мечты?», традиционную карточно-ролевую игру «Кадры» и пройти профориентационное тестирование, которое поможет определить тип личности.

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