Прокуратура защитила рыбу в Шелони от сточных вод

12:32, 17 июля 2019, ПАИ

Муниципальное предприятие «Водоканал» Порховского района сбрасывало с очистных сооружений в реку Шелонь сточные воды с превышением нормативов загрязняющих веществ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В результате сброса сточных вод в акватории реки массово гибла рыба. В этой связи прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о запрете муниципальному производственному водопроводно-канализационному предприятию сброса в реку Шелонь сточных вод с превышением предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ.

Требования прокурора суд удовлетворил, на ответчика возложены соответствующие обязанности. Судебная коллегия по гражданским делам Псковского областного суда решение суда первой инстанции признала законным и обоснованным. Реальное исполнение судебного решения находится на контроле надзорного органа.