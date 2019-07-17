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Политика

Александр Котов и Елена Бибикова участвуют в форуме регионов России и Белоруссии

В Санкт-Петербурге проходит VI форум регионов России и Белоруссии. В нём принимают участие председатель Псковского областного Собрания Александр Котов и сенатор от Псковской области Елена Бибикова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Предполагается, что на форуме представители двух стран обсудят перспективы создания общего информационного пространства, развитие туризма, культурно-гуманитарные проекты, взаимодействие в сфере бизнеса и другие вопросы.

Работа форума организована в шести секциях. Представители Псковской области участвуют в заседании секции, которая посвящена развитию сотрудничества регионов, районов и городов России и Белоруссии, укреплению Союзного государства.

На данный момент органы государственной власти 54 субъектов РФ заключили соглашения с органами госвласти Белоруссии и её административно-территориальными образованиями. Планируется, что в рамках форума будет подписано соглашение между Псковским областным Собранием и Витебским областным Советом.

В рамках форума проходят не только секционные и пленарные заседания. В частности, перед официальным открытием форума свои мероприятия провёл Совет молодёжной палаты при парламентском Собрании союза России и Белоруссии, зампредседателя которого является псковский депутат Лидия Драгунова.

18 июля в пленарном заседании форума примут участие президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко. Обсуждаться будут межрегиональные связи двух государств.

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