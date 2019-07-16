150 тысяч рублей украла «целительница» у пенсионерки в Пскове

12:07, 17 июля 2019, ПАИ

В Пскове 77-летняя местная жительница лишилась 150 тысяч рублей из-за доверчивости, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, днем 15 июля на улице Труда к пенсионерке подошла «целительница», которая предложила женщине снять порчу. Псковичка пригласила её к себе домой и достала деньги, которые потребовались, якобы, для данной процедуры. «Целительница» провела некие манипуляции с платком и удалилась. После хозяйка квартиры обнаружила, что у неё пропали 150 тысяч рублей.

Родственники потерпевшей обратились за помощью в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.