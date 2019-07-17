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Экономика

Объявлен конкурс на проект благоустройства территории возле Изборского лицея

Объявлен аукцион на разработку проектно-сметной документации на благоустройство территории возле лицея в деревне Изборск Печорского района. Открытый конкурс в электронной форме опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4 млн 658 тыс. 333,33 рубля, средства будут предоставлены из районного бюджета.

Подрядчик должен подготовить инженерно-топографический план с подземными инженерными коммуникациями и линиями градостроительного регулирования, проектно-сметную документацию для проведения работ по благоустройство территории, прилегающей к Изборскому лицею. Необходимо также положительное заключение государственной экспертизы на объект.

Рассмотрение и оценка вторых частей заявок запланированы на 14 августа.

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