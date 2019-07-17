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Экономика

Капремонт системы отопления в телецентре Пскова обойдется в 1,5 млн рублей

Капитальный ремонт системы отопления здания телецентра проведут в Пскове. Запрос котировок опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 505 тыс. 5 рублей. Заказчик - Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

Срок выполнения работ: до 30 сентября (до начала отопительного сезона).

Рассмотрение и оценка заявок запланированы на 23 июля.

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