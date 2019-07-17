Капремонт системы отопления в телецентре Пскова обойдется в 1,5 млн рублей
Капитальный ремонт системы отопления здания телецентра проведут в Пскове. Запрос котировок опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 505 тыс. 5 рублей. Заказчик - Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».
Срок выполнения работ: до 30 сентября (до начала отопительного сезона).
Рассмотрение и оценка заявок запланированы на 23 июля.