Привлекать священников к работе с родителями предлагают в Псковской области

14:21, 17 июля 2019, ПАИ

Привлекать священников к работе с родителями предлагают в Псковской области. С такой инициативой выступил прокурор региона Сергей Белов на координационном совещании по обеспечению правопорядка 17 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников согласился, что Русская православная церковь и другие конфессии должны принимать участие в данной работе. Он добавил, что ПсковГУ может стать площадкой для помощи в этом вопросе, нужно привлекать преподавателей университета.

Руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области Петр Крупеня рассказал, что в штате управления имеется инспектор-психолог, который привлекается к профилактическим мероприятиям с детьми. Также организовано взаимодействие с уполномоченным по правам ребенка в регионе Наталией Соколовой, представители СК участвуют в комиссиях по делам несовершеннолетних, круглосуточно работает «горячая линия».

Председатель комитет по образованию Псковской области Александр Седунов подтвердил, что взаимодействие различных служб действительно налажено. «В то же время мы видим, что эти механизмы взаимодействия не всегда используются в полной мере», - заметил он. Александр Седунов добавил, что в 2019 году проведены 3 больших родительских собрания в режиме видеоконференцсвязи с участием правоохранительных органов. Он также сказал, что зачастую именно классный руководитель может первым увидеть, что с ребенком что-то нет так. «Мы для этого приглашаем специалистов, чтобы обучать учителей этой методике», - сообщил председатель комитета.