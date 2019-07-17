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Общество

Возобновил работу Совет автошкол Псковской области

В Псковской области возобновилась работа Совета автошкол региона. Об этом сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов на координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе 17 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Седунов заметил, что в регионе существенно сократилось количество организаций ведущих обучение водителей по образовательным стандартным. Он доложил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, что комитет по образованию совместно с управлением ГИБДД выполнил поручение главы региона и провел совещание со всеми 36 автошколами Псковской области.

Александр Седунов также проинформировал, что по результатам дополнительного тестирования и проверок составляются рейтинги псковских автошкол, по которым наглядно видно, как данные организации обучают будущих автолюбителей.

В апреле псковский губернатор Михаил Ведерников поручил отправить преподавателей псковских автошкол на дополнительное тестирование. Глава региона тогда заявил, что те представители автошкол, которые не будут ходить на совет автошкол, работать в регионе не будут. Михаил Ведерников также поручил возобновить проверки автошкол, отправлять на внутренние экзамены представителей комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, транслировать сдачу экзаменов в Интернет. По последним данным 84% ДТП происходят из-за плохой подготовки водителей. 

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