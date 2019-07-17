Информацию о стоянках незаконных перевозчиков ожидают от районов Псковской области

18:40, 17 июля 2019, ПАИ

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин попросил глав муниципалитетов предоставить информацию о стоянках незаконных перевозчиков, которые осуществляют регулярные перевозки под видом заказных и тем самым отнимают работу у государственных предприятий. Об этом с совещания с главами районов 17 июля передает корреспондент Псковского агентства информации.

Борис Елкин подчеркнул, что такие перевозки никак не регулируются и небезопасны, зачастую осуществляются без необходимых документов.

Глава Дновского района Валентина Тюрина рассказала, что в районе много нелегальных таксистов и поинтересовалась как вести с ними работу.

Борис Елкин заверил главу района, что в комитете по транспорту и дорожному хозяйству есть специальный отдел, который занимается этой работой. По мнению председателя комитета, ситуация в части регулирования перевозок такси изменится с принятием федерального закона, который в данным момент разрабатывается.