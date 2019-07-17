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Общество

Стейк за рубль будет раздавать псковский «Филей»

21 июля  стейк-хаус «Филей» в Пскове запускает специальное предложение:  при заказе любого стейка - «чак-ролл» всего за 1 рубль.

«Все любители мяса будут приятно удивлены тем, что данное предложение действует в течении всего дня», - сообщили Псковскому агентству информации в ресторане.

«Теперь мы знаем, как сделать воскресенье особенным. Приятная атмосфера в зале и обслуживание не оставят равнодушным никого», - пообещали в заведении.

Резерв столов – по телефону 612-019, адрес - Октябрьский проспект, 20 (1 этаж).

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