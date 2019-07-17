За ремёслами - на хутор

18:55, 17 июля 2019, ПАИ

Сколько часов потребуется на изготовление 14-килограммового царского пряника, какую одежду можно сшить из крапивы, для каких аксессуаров пригодится рыбья кожа, куда приведет зеленая тропа, и как вежливо намекнуть гостям, что пора по домам, могут узнать посетители «Хлебного хутора». Более того, гости могут сами попробовать свои силы в ремеслах.

Хозяйка «Хлебного хутора» Ольга Волконская приехала в Псковскую область несколько лет назад из Тюмени и поселилась вместе с семьей в деревне Сорокино Печорского района. Женщина стала заниматься тем, что всегда хорошо умела делать: шитьем, хлебопечением, изготовлением «кондитерки».

Начиналось все с маленькой дежи — деревянной кадушки для приготовления теста — и печи. Не было ни нормальных условий труда, ни специального оборудования.

«Я и в Сибири работала на себя, занималась творчеством, всем, что делается руками. Но там это не было делом, которое кормило нашу семью», — говорит она.

Здесь же талант хозяйки хутора оценили сначала соседи, а потом за вкусным хлебом стали выстраиваться очереди из приезжих. Но чтобы добиться успеха, пришлось вложить много сил.

В первую очередь, новые хозяева хутора оборудовали пекарню в старом сарае.

«На это меня вдохновила поездка в Эстонию к предпринимателям, которые делают реконструкцию старых зданий. Когда вернулась, пришло вдохновение: решила попробовать и начать с того, что есть», — говорит Ольга.

Постепенно пекарня обросла другими элементами. И теперь это большой дом с просторным помещением, где хозяйка встречает гостей, кормит их обедом, проводит занятия и мастер-классы. На хуторе работает команда из 10 человек. В основном, местные жители.

Сейчас «Хлебный хутор» выпекает хлеб на закваске четырех видов и делает примерно 70 видов пряников. Часть продается непосредственно на хуторе, а два вида делаются исключительно для Псково-Печерского монастыря. Также хутор является базой для досуга детей воскресной школы монастыря.

Царский пряник

Пряники, изготовленные на «Хлебном хуторе», ценятся далеко за его пределами. Их покупают не только псковичи и жители двух столиц, но и ценители со всего мира.

«Наш пряник был даже в Японии (наши туристы привезли подарок)», — говорит Ольга.

Особой же гордостью производителя является царский подносной пряник. Название свое этот пряник получил потому, что в свое время такие презенты подносили царям. Над кондитерским изделием, которое весит 14 кг, работают четыре часа пять человек. Форма для него тоже изготовлена вручную. Над ней трудились московские мастера, специалисты по пряничному делу. Весит она 23 килограмма, поэтому помощницам Ольги, а это в основном женщины, приходится нелегко.

«Испечь такой пряник — работа сложная: в форме пряник только печатают, потом вынимают и отправляют в печь. Затем пряник нужно разрезать, пропитать джемом, потом аккуратно сложить и раскрасить», — рассказывает хозяйка хутора.

Кроме непростых в изготовлении царских, на «Хлебном хуторе» делают сувенирные и разгонные пряники. Последний — пряник, состоящий из множества одинаковых частей с узорами. «Разгонный пряник — от слова разогнать, то есть проводить гостей. Его режут на куски и подают в конце праздника», — поясняет Ольга.

Ольга говорит, что печатные пряники она стала делать после отъезда на учебу дочери.

«Пряники хорошо делала моя дочка, она художник, и вырезала их из теста. И когда она уехала учиться, заказы не прекратились, поэтому мы стали делать печатный пряник. Причем стали развивать ремесло, обращаясь к истории. У нас много копий старинных форм из музея. Наши пряники востребованы, люди их хвалят. И это стимул продолжать развитие этого дела», - уверяет мастерица.

Помимо хлеба и пряников, Ольга и ее помощницы делают конфеты ручной работы и домашнее мороженое: «Еще делаем сыры, но их даже особо не рекламируем, поскольку кормим наших гостей обедом из деревенских продуктов. И все, что делаем, уходит через нашу трапезную».

Праздник ремёсел

Постепенно «Хлебный хутор» растет и расширяется. Сейчас там параллельно ведутся три стройки: строится гостевой дом, комплекс с душевыми для гостей, а также оборудуется ремесленный домик, где уже проводятся мастер-классы по обучению азам ткачества и гончарного дела.

Впрочем, сам домик больше похож на музей, чем на мастерскую. Чего там только нет! В одной из комнат — старинные предметы интерьера и выставка головных уборов из крапивы. В другой — два старых ткацких станка: одному 100 лет, другому — 200! На стенах — лоскутные панно и тканые сумки, украшенные рыбьей кожей.

Одно панно уникальное: его делали в шесть рук три месяца и на нем нет ни одного машинного шва.

«К концу лета мы будем готовы разместить на хуторе до 30 человек. Гостям будет удобно: мы сможем предложить и питание, и образовательный досуг. Будет интересно, если люди приедут дня на три и смогут погрузиться в какой-то процесс. Наша задача — сохранение и возрождение ремесел», - уверена Ольга.

Именно с этой целью 9-11 августа здесь планируется проведение праздника «Ремесла в гостях у «Хлебного хутора» (0+). «Мы хотим, — рассказывает хозяйка, — объединить ремесленников и дать людям возможность попробовать себя в разных ремеслах, поучаствовать в мастер-классах. Например, будем учить детей и взрослых писать остроконечным пером».

На празднике откроют «Зеленую тропу»: «Отправимся в поход по лесной дороге к старой мельнице. Образовательная экскурсия даст знания о свойстве трав, об ориентировании в лесу, о преодолении препятствий, о болоте, о лесных жителях. Маршрут составит примерно один километр».

Также большой блок праздника будет посвящен семейному образованию, и конечно, планируется концерт. «Но мы хотим сделать акцент именно на образовательной части, — отмечает Ольга. — Когда понимаешь, что ты передал людям что-то ценное, это дает силы развиваться дальше».

Светлана СИНЦОВА.