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Общество

Ремонт дороги «Сенно - Новый Изборск – Печки» начат в Печорском районе

К ремонту участка дороги «Сенно - Новый Изборск – Печки» приступили в Печорском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области,  работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Протяжённость участка  - 3,6 километра.

В ходе ремонтных работ подрядчик заменит асфальт, восстановит обочины и нанесёт новую дорожную разметку термопластиком. На эти цели из средств федерального бюджета направлены около 30 млн рублей.

В Псковской области в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на проведение ремонтных дорожных работ запланировано финансирование в размере около 2 млрд рублей, из них 450 млн на ремонт дорог, входящих в псковскую агломерацию. 

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