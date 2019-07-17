Ремонт дороги «Сенно - Новый Изборск – Печки» начат в Печорском районе

19:30, 17 июля 2019, ПАИ

К ремонту участка дороги «Сенно - Новый Изборск – Печки» приступили в Печорском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Протяжённость участка - 3,6 километра.

В ходе ремонтных работ подрядчик заменит асфальт, восстановит обочины и нанесёт новую дорожную разметку термопластиком. На эти цели из средств федерального бюджета направлены около 30 млн рублей.

В Псковской области в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на проведение ремонтных дорожных работ запланировано финансирование в размере около 2 млрд рублей, из них 450 млн на ремонт дорог, входящих в псковскую агломерацию.