Три псковских НКО получат по 250 тысяч рублей

20:40, 17 июля 2019, ПАИ

Трём псковским НКО предоставят субсидии в размере 250 тысяч рублей из муниципального бюджета на реализацию социальных проектов в Пскове.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, такое решение было принято после подведения итогов конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета города на реализацию социальных проектов.

Так, субсидии получат автономная некоммерческая организация «Патриот» с проектом «Псков. Пост № 1. Продолжение», центр развития детей «Вообразилия» с проектом «Играй и развивайся» и Псковская городская организация всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с проектом «Помнить, Гордиться! Заботиться!».