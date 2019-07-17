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Общество

Псковский военнослужащий заплатит штраф за использование фальшивого диплома

Псковский военнослужащий заплатит штраф за использование фальшивого диплома, сообщили Псковскому агентству информации в военно-следственном отделе по Псковскому гарнизону.

В суде установлено, что военнослужащий псковской войсковой части по улице Генерала Маргелова предоставил командиру поддельный диплом о среднем профессиональном образовании. Мужчина предоставил фальшивку для того, чтобы получить должность старшего прапорщика в своей войсковой части.

Псковский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в использовании заведомо подложного документа и назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей.

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