Псковский военнослужащий заплатит штраф за использование фальшивого диплома

21:28, 17 июля 2019, ПАИ

Псковский военнослужащий заплатит штраф за использование фальшивого диплома, сообщили Псковскому агентству информации в военно-следственном отделе по Псковскому гарнизону.

В суде установлено, что военнослужащий псковской войсковой части по улице Генерала Маргелова предоставил командиру поддельный диплом о среднем профессиональном образовании. Мужчина предоставил фальшивку для того, чтобы получить должность старшего прапорщика в своей войсковой части.

Псковский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в использовании заведомо подложного документа и назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей.