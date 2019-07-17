Витебские предприятия заинтересованы в развитии отношений с компаниями Псковской области

11:11, 18 июля 2019, ПАИ

Внешнеторговый оборот Витебской области Белоруссии с Псковской областью по итогам пяти месяцев 2019 года заметно вырос, тогда как с другими регионами России торговый оборот демонстрирует небольшое снижение. Об этом заявил председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев, выступая на VI Форуме регионов Беларуси и России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

«Несмотря на то, что темп роста внешнеторгового оборота Витебской области с регионами Российской Федерации за период с января по май 2019 несколько снизился, за тот же период внешнеторговый оборот с Псковской областью вырос до 111%, а со Смоленской - до 108%», - цитирует витебского политика пресс-служба ПОС.

Владимир Терентьев отметил, что предприятия Витебской области заинтересованы в сотрудничестве с Псковской областью. «Предприятия Витебской области заинтересованы в дальнейшем развитии дилерской сети в городах Псковской области. Это гарантирует для российских налоговых органов прозрачность ценообразования, своевременность расчётов по налогу на добавленную стоимость», - сказал он.

17 июля Псковское областное Собрание депутатов и Витебский областной Совет депутатов подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония состоялась в Санкт-Петербурге в рамках VI Форума регионов Белоруссии и России, подписантами выступили спикеры двух парламентов. Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов назвал заключение Соглашения юридическим оформлением сложившихся долголетних отношений двух приграничных субъектов.