Губернатор предложил жителям Черехи создать ТОС для содержания спортплощадки и получения финансирования

12:07, 18 июля 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил жителям деревни Череха в Псковском районе создать ТОС для содержания новой спортивной площадки и получения дополнительного финансирования. Об этом он заявил в рамках осмотра новой спортивной площадки 18 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Она установлена в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», отметила глава Псковского района Наталья Фёдорова.

Губернатор обратил внимание на то, что забор вокруг площадки слишком маленький, также нужны скамейки для вещей. Михаил Ведерников поручил увеличить высоту забора и сделать его безопасным для детей, а также установить держатели для велосипедов.

Кроме того, в Черёхе губернатор осмотрел двор, который благоустроили в рамках того же проекта. По его мнению, работы проведены некачественно, участки, посыпанные щебенкой, нужно было заасфальтировать. «Здесь ни дороги нормальной не получилось, ни ограждения», - констатировал глава региона. Он поручил ответственным оформить предложения по решению данной проблемы в течение недели, а также благоустроить территорию, сделать небольшую площадку и зеленую зону. Михаил Ведерников подчеркнул, что пока все недочеты не будут устранены, работы принимать не следует.

Кроме того, губернатор распорядился отправить в Череху рабочую группу для изучения проблемы с зарастанием одноименной реки и вырубкой деревьев: жители деревни пожаловались на то, что вырублены недавно посаженные деревья в природоохранной зоне.