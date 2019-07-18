Материально-техническую базу псковского наркодиспансера планируется обновить

16:57, 18 июля 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил подготовить предложения по обновлению материально-технической базы областного наркологического диспансера, чтобы запланировать поэтапное приобретение новой медицинской техники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

На очередном заседании областной антинаркотической комиссии 18 июля председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко заявила, что пробы анализов в данном учреждении проверяют на изношенном медицинском оборудовании, амортизация которого равна почти 100%.

В ходе совещания также подвели итоги социально-психологического тестирования и профилактических медицинских осмотров учащихся, которые нужны для раннего выявления незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ. Так, тестирование в 2019 году прошли порядка 32 тысяч учащихся из 168 образовательных учреждений региона, среди них школьники и студенты.

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов заметил, что формат традиционного обследования изменился, и ребята заполняли разные формы анкет в зависимости от своего возраста. Тесты разработали специалисты МГУ, их утвердило Министерство просвещения РФ. Обработка всех материалов впервые проводилась в автоматическом режиме.

В результате обработки анкет сформирована группа риска, в нее вошли дети, демонстрирующие признаки аддиктивного поведения или наличия различных социально психологических проблем. «Все это в дальнейшем может стать факторами, способствующими развитию различных форм девиантного поведения», — пояснил Александр Седунов. С этими несовершеннолетними психологи проведут дополнительную работу.

Михаил Ведерников заявил о необходимости организации взаимодействия с родителями, чтобы дети реже отказывались от участия в тестировании.

Также участники совещания поговорили о профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни среди молодежи в период летних каникул, трудоустройстве подростков, состоящих на учете в органах профилактики.

Были проанализированы промежуточные результаты оперативно-профилактической операции «Мак», направленной на обнаружение и уничтожение незаконных посевов и дикорастущих наркосодержащих растений. Представители Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области рассказали, что в этом году операция подразумевает 6 этапов в период с середины июня до конца октября. В ходе первого выявили 25 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, стражи порядка изъяли более 1 кг наркотических средств. Специалисты отметили эффективную межведомственную работу в этом направлении.

Также в рамках заседании рассматривались вопросы профилактики наркомании, лечения и реабилитации лиц, находящихся в местах лишения свободы. Главы Великолукского, Куньинского, Невельского и Усвятского районов доложили о работе по пропаганде ЗОЖ, организации досуга молодежи, развитии массовой физической культуры и спорта. Проведен анализ работы антинаркотических комиссий данных муниципальных образований по выявлению потребителей и сбытчиков наркотиков и информированию полиции.

В заключение Михаил Ведерников напомнил о серьезной профилактической работе, активной деятельности волонтеров и социально ориентированных НКО в данной сфере, в реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. При этом, по его словам, в Псковской области выросло число выявленных наркопреступлений. Глава региона заявил, что нужно найти и ликвидировать причины такой отрицательной динамики. «Все задействованные в работе ведомства и структуры должны внимательно отслеживать изменения ситуации, и оперативно на них реагировать. Необходимо более тесно и предметно общаться за пределами работы комиссии, не дожидаясь очередного заседания», — считает Михаил Ведерников.