Девушка в Великих Луках сняла квартиру у пенсионерки и украла бытовую технику

17:17, 18 июля 2019, ПАИ

В Великих Луках местная жительница арендовала у пенсионерки квартиру и украла из нее бытовую технику. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

С августа по октябрь 2018 года в Великих Луках на улице Ботвина девушка снимала квартиру у 65-летней пенсионерки. Через несколько месяцев великолучанка перестала выходить на связь с хозяйкой апартаментов. Пенсионерка пришла в квартиру и обнаружила, что из нее пропала газовая плита, стиральная машина и холодильник. Ущерб составил более 28 тысяч рублей. Позже выяснилось, что квартиросъемщица вывезла технику на машине со знакомым и продала.

Стражи порядка задержали подозреваемую, которой оказалась 25-летняя безработная, ранее судимая за кражи девушка. В частности, в сентябре 2018 года она одолжила у своей знакомой более 17 тысяч рублей. Через несколько недель девушка снова попросила у подруги деньги в долг, но та отказалась. Тогда великолучанка попросила у знакомой телефон и перевела с него на свой счет более 10 тысяч рублей, а потом скрылась. А в конце октября 2018 года обвиняемая в квартире на улице Винатовского похитила у своей 19-летней сестры девять тысяч рублей.

По данному факту возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 (кража), пунктом «г» части 3 статьи 158 (кража денег с банковской карты) УК РФ, а также части 2 статьи 159 (мошенничество) и части 1 статьи 159 (мошенничество) УК РФ.

Дела направлены в Великолукский городской суд.