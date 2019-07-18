Псковские единороссы собрали порядка 500 книг по краеведению и истории ВОВ для городской библиотеки

17:25, 18 июля 2019, ПАИ

Псковские активисты и сторонники «Единой России» собрали порядка 500 книг и справочных материалов по краеведению и истории Великой Отечественной войны в рамках реализации партийного проекта «Историческая память». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения «Единой России», акция «Память в наших сердцах» стартовала 18 июля в городской библиотеке на улице Конной.

Собранную тематическую литературу партийцы передали в библиотечный фонд. Исполнительный секретарь псковского городского местного отделения партии Виктор Рязанцев рассказал, что эта акция позволяет воспитать чувство патриотизма у молодого поколения псковичей. По его мнению, память о подвиге предков должна передаваться из поколения в поколение и жить в сердцах потомков.

Главный врач Псковской городской поликлиники, кандидат от «Единой России» на довыборах в Псковскую городскую Думу по округу № 13 Галина Неваленная считает, что акцию надо продолжить во всех местных отделениях партии. «Ведь невозможно переоценить важность сохранения культурного и исторического наследия нашего края среди подрастающего поколения псковичей», - сказала она.