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Общество

В Великих Луках ищут финансирование для создания епархиального дома милосердия

В Великолукской епархии обсудили, как привлечь федеральное и грантовое финансирование для сохранения памятников архитектуры религиозного назначения. Встреча с участием экспертов состоялась 21 октября по инициативе епископа Великолукского и Невельского Варнавы, сообщили ПАИ в Великолукской епархии.

Фото: Великолукская епархия

В заседании участвовали секретарь Великолукского епархиального управления иерей Вадим Яковлев, заместитель директора – начальник профильной службы ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников» Мария Лисенкова из Пскова, реставратор и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в деревне Лукино Куньинского района иерей Василий Полежаев, члены епархиальной комиссии по церковному искусству и архитектуре, сотрудники епархии и приглашённые эксперты.

Участники встречи обсудили формирование списка храмов Великолукской епархии, которые могут претендовать на финансирование работ по сохранению объектов культурного наследия религиозного назначения в 2027–2029 годах за счёт федерального бюджета. Также рассмотрели возможность участия приходов в грантовых проектах, которые могут помочь найти средства на восстановление и ремонт храмов.

Иерей Вадим Яковлев отметил, что сохранение и восстановление религиозных объектов, имеющих статус памятников культуры и архитектуры, остаётся сложной задачей, над которой эксперты работают не первый год. По его словам, отдельной федеральной программы исключительно для таких объектов, многие из которых находятся в федеральной собственности, сейчас нет. При этом прорабатываются другие механизмы юридической и финансовой поддержки.

Одним из объектов, обсуждавшихся на встрече, стал Дом земского врача в Великих Луках. Здание передано в собственность Великолукской епархии и нуждается в ремонте.

Епископ Варнава предложил рассмотреть возможность привлечения финансирования, в том числе грантового, для подготовки проекта ремонта здания и его переустройства в дом милосердия Великолукской епархии. Там могла бы вестись работа в сфере церковной благотворительности и социального служения, а также деятельность Общества сестёр милосердия.

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