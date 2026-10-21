«Среда обитания»: глава псковского Роспотребнадзора – о гриппе, клещах, ботулизме и водоматах

22:39, 21 октября 2026, ПАИ

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко стала гостьей программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 21 октября.

Главное из эфира:

– сезонный рост ОРВИ в Псковской области начался в середине сентября, но ситуация остаётся контролируемой. За неделю с 12 по 18 октября зарегистрировали 3 328 случаев заболевания. 63 % заболевших – дети;

– грипп в регионе пока не выявлен, однако готовиться к его распространению необходимо. По данным лабораторного мониторинга, в Псковской области на момент эфира вирусы гриппа не обнаруживали, хотя в целом в России случаи заболевания уже регистрировались. Среди циркулирующих возбудителей ОРВИ преобладают риновирусы;

– вирусы гриппа постоянно меняются, поэтому состав вакцин обновляют каждый год. В сезоне 2026 года заменили все три компонента вакцины; по данным научных учреждений Роспотребнадзора, циркулирующие штаммы соответствуют вакцинным;

– прививочная кампания против гриппа стартовала в середине сентября. Рекомендуется вакцинировать не менее 60 % населения и 75 % людей из групп риска. К ним относятся дети, люди старше 60 лет, беременные, пациенты с хроническими заболеваниями, а также те, кто в связи с условиями работы постоянно контактирует с большим количеством людей: учителя, медики, транспортники и социальные работники;

– принципиальной разницы между доступными российскими инактивированными вакцинами, по словам Елены Припутенко, нет. Перед прививкой необходим осмотр медицинского работника;

– противопоказаний к вакцинации немного, многие из них носят временный характер. Абсолютным противопоказанием может быть тяжёлая аллергическая реакция на компоненты вакцины, в том числе на куриный белок, или серьёзная реакция на предыдущую прививку. Острая инфекция и обострение хронического заболевания – основания отложить вакцинацию. Решение в каждом конкретном случае принимает медицинский работник после осмотра;

– профилактика ОРВИ не ограничивается вакцинацией. Важны респираторный этикет, гигиена, проветривание помещений и другие меры, снижающие риск передачи инфекции;

– клещи продолжают представлять опасность осенью. Устойчивые морозы прекращают их активность, однако до этого времени риск укусов сохраняется. На предыдущей неделе зарегистрировали ещё 24 обращения. По предварительным итогам сезона, число обращений по поводу присасывания клещей было ниже, чем годом ранее: в сопоставимом периоде 2025 года зарегистрировали 3 217 обращений, в 2026-м – 2 418. Снижение отмечалось и относительно среднемноголетних показателей;

– при меньшем количестве обращений сохраняется риск заражения клещевыми инфекциями. По данным лабораторных исследований, среди 2 380 исследованных клещей 679 оказались заражены одной из инфекций, представляющих опасность для человека. За сезон в области зарегистрировали четыре случая клещевого вирусного энцефалита, в том числе у одного ребёнка, и 28 случаев клещевого боррелиоза, в том числе у шести детей. В предыдущем году также было четыре случая энцефалита и девять – боррелиоза. Таким образом, снижение числа укусов не означает снижения риска заболевания;

– клещи могут оставаться активными вплоть до ноября;

– Елена Припутенко призвала осторожно относиться к домашним консервам, особенно приобретённым в неустановленных местах. Ботулотоксин опасен тем, что его наличие не всегда сопровождается очевидными признаками порчи продукта: вздутие крышка или изменённый внешний вид содержимого банки не единственные признаки наличия опасного нейротоксина;

– домашние консервы требуют особой осторожности при приготовлении и хранении. Риск связан в том числе с тем, что споры возбудителя ботулизма могут сохраняться в продуктах при недостаточной обработке. Если после употребления домашних заготовок появились симптомы недомогания, необходимо обратиться к врачу и сообщить, что именно человек ел. Остатки продукта или саму банку желательно сохранить для исследования – это может помочь быстрее установить диагноз и начать правильное лечение;

– ботулизм на ранней стадии можно спутать с обычным пищевым отравлением. Среди начальных симптомов могут быть боль в животе и диарея, однако затем появляются неврологические проявления, в том числе двоение в глазах. Елена Припутенко подчеркнула, что не стоит ждать развития специфических симптомов: при подозрении на заболевание нужно немедленно обращаться за медицинской помощью;

– в Псковской области насчитывается 322 аппарата для реализации питьевой воды в розлив (водоматов). По данным, которыми располагает управление, 213 таких устройств находится в Пскове, 74 – в Великих Луках. Используются два основных формата: это автоматы с водой, которую привозят в специальных автоцистернах, и устройства, подключённые к водопроводной сети и оснащённые системами очистки;

– безопасность воды зависит не только от источника, но и от всей цепочки обращения. При доставке воды в цистернах, её хранении и прохождении через системы очистки может возникать дополнительный риск загрязнения. Поэтому оборудование необходимо регулярно промывать и дезинфицировать. За соблюдение этих процедур отвечает хозяйствующий субъект, реализующий воду;

– в октябре Роспотребнадзор проводит дополнительный мониторинг воды из автоматов. По словам Елены Припутенко, специалисты проверяли источники воды и проводили профилактические визиты к организациям, работающим в Пскове. В исследованных пробах были единичные незначительные отклонения от нормативов;

– при выборе автомата с питьевой водой потребителям стоит обращать внимание на информацию о производителе и источнике воды. На устройстве должны быть сведения для обратной связи, а также информация о производственном контроле – непосредственно или со ссылкой на сайт. Если необходимых сведений нет, Елена Припутенко рекомендовала отказаться от покупки воды в таком автомате. Кроме того, важно использовать чистую тару и не хранить набранную воду месяцами или под прямыми солнечными лучами.