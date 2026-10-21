Пик звездопада Ориониды в Псковской области придётся на предстоящую ночь

22:34, 21 октября 2026, ПАИ

Максимальная интенсивность метеорного потока Ориониды придётся на ночь с 21 на 22 октября. При этом наблюдать за метеорами можно уже сейчас. Бинокль для этого не понадобится, но лучше найти место без городской засветки и просто смотреть в небо. Наблюдение можно продолжать до самого рассвета.

Условия для наблюдения за Орионидами в этом году не слишком благоприятные, так как пик активности метеорного потока будет вблизи полнолуния, которое произойдёт 26 октября: яркая луна в ночном небе существенно осложнит наблюдения.

Ориониды – периодический метеорный поток средней силы, в пик активности дающий до 20 метеоров в час. Он рождён шлейфом частиц, оставленных знаменитой кометой Галлея. Ориониды можно наблюдать ежегодно с 2 октября до 7 ноября.

Своё название метеорный поток получил от созвездия Орион, в котором находится его радиант – точка, из которой, как кажется с земли, вылетают метеоры.

Частицы из потока Ориониды входят в атмосферу Земли на скорости 66 км/с. Часто после них остаётся хвост ионизированного газа, который можно наблюдать в течение нескольких секунд. Обычно эти метеоры имеют белый цвет, но иногда среди них попадаются красные, сине-зелёные, жёлтые и оранжевые с яркостью около +2,5 m звёздной величины.