0
18:51
Елена Бибикова: Соглашение с Витебской областью – новая ступенька, которая позволит расширить сотрудничество
18:34
Александр Котов: Соглашение с Витебской областью позволит искать новые пути для развития экономики приграничья
10:35
Власти региона взяли на контроль вопрос модернизации котельной в гдовском поселке Смуравьево-2
12:06
250 млн сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках
15:04
Россияне стали больше тратить на еду
09:48
Россияне не готовы отказаться от мороженого
19:30
Псковские власти намерены увеличить объём экспорта до 91 млн долларов к концу года
Еще новости
Экономика

В Псковской области стали производить больше мясных полуфабрикатов

В первом полугодии 2019 года в Псковской области на 4,3% сократилось производство свинины по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. При этом мясных полуфабрикатов стали производить на 45,1% больше, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата. Производство сыров сократилось на 15,8%, а сливочного масла - увеличилось на 27,6%.

За указанный период в регионе произвели 55 тыс. 804 тонны свинины, кроме субпродуктов; 33 тыс. 484 тонны колбасных изделий, 21 тыс. 946 тонн мясных полуфабрикатов; 10 тыс. 365 тонн переработанной и консервированной рыбы, 3 тыс. 783 тонны молока, 1 тыс. 762 тонны сливочного масла; 5 тыс. 540 тонн сыров, 13 тыс. 966 тонн хлебобулочных изделий недлительного хранения.

В целом индекс промышленного производства в первом полугодии составил 104% относительно 2018 года. Добыча полезных ископаемых увеличилась на 31,4%, производство продукции обрабатывающих производств – на 2,1%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – на 2,4%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – на 2,4%.

В наибольшей степени рост промышлености обеспечили добыча полезных ископаемых (торфа), а также производство колбасных изделий, строительных металлических конструкций и изделий, прочих машин и оборудования общего назначения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Елена Бибикова: Соглашение с Витебской областью – новая ступенька, которая позволит расширить сотрудничество
17 июля 2019
Елена Бибикова: Соглашение с Витебской областью – новая ступенька, которая позволит расширить сотрудничество
Александр Котов: Соглашение с Витебской областью позволит искать новые пути для развития экономики приграничья
17 июля 2019
Александр Котов: Соглашение с Витебской областью позволит искать новые пути для развития экономики приграничья
Власти региона взяли на контроль вопрос модернизации котельной в гдовском поселке Смуравьево-2
17 июля 2019
Власти региона взяли на контроль вопрос модернизации котельной в гдовском поселке Смуравьево-2
250 млн сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках
15 июля 2019
250 млн сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках
Россияне стали больше тратить на еду
13 июля 2019
Россияне стали больше тратить на еду
Россияне не готовы отказаться от мороженого
13 июля 2019
Россияне не готовы отказаться от мороженого
Псковские власти намерены увеличить объём экспорта до 91 млн долларов к концу года
09 июля 2019
Псковские власти намерены увеличить объём экспорта до 91 млн долларов к концу года
Расширить рынки сбыта намерены псковские предприятия
08 июля 2019
Расширить рынки сбыта намерены псковские предприятия

Идет загрузка...