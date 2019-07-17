В Псковской области стали производить больше мясных полуфабрикатов

17:49, 18 июля 2019, ПАИ

В первом полугодии 2019 года в Псковской области на 4,3% сократилось производство свинины по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. При этом мясных полуфабрикатов стали производить на 45,1% больше, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата. Производство сыров сократилось на 15,8%, а сливочного масла - увеличилось на 27,6%.

За указанный период в регионе произвели 55 тыс. 804 тонны свинины, кроме субпродуктов; 33 тыс. 484 тонны колбасных изделий, 21 тыс. 946 тонн мясных полуфабрикатов; 10 тыс. 365 тонн переработанной и консервированной рыбы, 3 тыс. 783 тонны молока, 1 тыс. 762 тонны сливочного масла; 5 тыс. 540 тонн сыров, 13 тыс. 966 тонн хлебобулочных изделий недлительного хранения.

В целом индекс промышленного производства в первом полугодии составил 104% относительно 2018 года. Добыча полезных ископаемых увеличилась на 31,4%, производство продукции обрабатывающих производств – на 2,1%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – на 2,4%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – на 2,4%.

В наибольшей степени рост промышлености обеспечили добыча полезных ископаемых (торфа), а также производство колбасных изделий, строительных металлических конструкций и изделий, прочих машин и оборудования общего назначения.