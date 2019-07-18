Руководство «Титан-Полимер» обсудило с работниками птицефабрики «Псковская» перспективы строительства завода

18:12, 18 июля 2019, ПАИ

18 июля директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко встретился с работниками птицефабрики «Псковская» в поселке Тямша (Псковский район) и ответил на вопросы, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Во встречи участвовали директор птицефабрики Александр Станиславчик и председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.

Николай Романов поблагодарил коллектив птицефабрики за работу, отметил, что предприятие является одним из флагманов в своем секторе. Также он высказал слова благодарности собственникам «Псковской», которым не только удалось удержать предприятие на плаву, но и нарастить производство. «Для нас птицефабрика - это очень важное звено», - сказал Николай Романов.

Директор предприятия Герман Петрушко рассказал, что никакой опасности производство пленки не несет: отсутствуют «грязные» технологии, «отсечены все негативные моменты». Контроль со стороны государства очень жесткий, подчеркнул он.

Николай Романов добавил, что «Титан-Полимер» действует в рамках закона и обратил внимание на серьёзные требования по экологической безопасности, действующие в России.

Сотрудники птицефабрики задали руководству «Титан-Полимера» волнующие их вопросы. В частности, работники интересовались перспективами ремонта коллектора, который обслуживает, в частности, птицефабрику, почему инвестор выбрал для проекта именно Псковский район, сколько планируется открыть рабочих мест на заводе, безопасное ли там сырье, какие действия будут приниматься в случае форс-мажорных ситуаций, а также какой уровень шума будет исходить от предприятия.

Отвечая на вопрос о коллекторе и отходах, Герман Петрушко пояснил собравшимся, что после очистки в специальных очистительных сооружениях закрытого типа ОЭЗ «Моглино», стоки будут соответствовать требованиям к производственным стокам Горводоканала - только тогда она будет сбрасываться в коллектор. По словам директора предприятия, со стороны управляющей компании ОЭЗ «Моглино» есть обязательство коллектор отремонтировать. «Это в наших интересах, чтобы этот вопрос и напряжение были сняты», - заявил Герман Петрушко.

После встречи к директору «Титан-Полимера» подошли несколько сотрудников птицефабрики, чтобы дополнительно уточнить некоторые моменты технологического производства на будущем предприятии.

Проект по созданию завода «Титан-Полимер» предполагает почти 14 млрд рублей инвестиций. На предприятии будут созданы 500 рабочих мест. Завод будет производить ПЭТФ-гранулы и БОПЭТ-пленку.