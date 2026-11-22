Снежные заряды приобретут локальный и кратковременный характер на Северо-Западе

17:15, 22 ноября 2026, ПАИ

О том, какой будет погода на новой неделе на Северо-Западе, рассказали синоптики метеоцентра «Фобос». Циклон обещает подбрасывать вместе со снеговыми облаками воздушные массы из акватории Баренцева моря.

«В четверг-пятницу здесь уже скажется влияние скандинавского антициклона, снежные заряды приобретут локальный и кратковременный характер, днём −3…+2 градуса», – отметили метеорологи.

Напомним, что в Псковской области новая рабочая неделя начнётся с мокрого снега и гололедицы.