Снежные заряды приобретут локальный и кратковременный характер на Северо-Западе
О том, какой будет погода на новой неделе на Северо-Западе, рассказали синоптики метеоцентра «Фобос». Циклон обещает подбрасывать вместе со снеговыми облаками воздушные массы из акватории Баренцева моря.
«В четверг-пятницу здесь уже скажется влияние скандинавского антициклона, снежные заряды приобретут локальный и кратковременный характер, днём −3…+2 градуса», – отметили метеорологи.
Напомним, что в Псковской области новая рабочая неделя начнётся с мокрого снега и гололедицы.
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