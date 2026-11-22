Куда лучше всего потратить 13-ю зарплату: в Госдуме РФ дали совет россиянам
Новогодний бонус лучше всего положить на депозит в банке или купить государственные облигации. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Положить на депозит в банки, сейчас хороший процент предлагают», – сказал он, отвечая на вопрос, на что лучше всего потратить 13-ю зарплату.
Помимо этого, эксперт посоветовал купить с новогоднего бонуса государственные облигации. Или же можно вложиться в облигации солидных организаций. Но только тех, которые предлагают высокую доходность, и при этом гарантированно выполнят свои обязательства.
«Тринадцатая зарплата», или новогодний денежный бонус – это дополнительное вознаграждение работодателя за календарный год, которое обычно выплачивается в декабре.
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