Куда лучше всего потратить 13-ю зарплату: в Госдуме РФ дали совет россиянам

16:27, 22 ноября 2026, ПАИ

Новогодний бонус лучше всего положить на депозит в банке или купить государственные облигации. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Положить на депозит в банки, сейчас хороший процент предлагают», – сказал он, отвечая на вопрос, на что лучше всего потратить 13-ю зарплату.

Помимо этого, эксперт посоветовал купить с новогоднего бонуса государственные облигации. Или же можно вложиться в облигации солидных организаций. Но только тех, которые предлагают высокую доходность, и при этом гарантированно выполнят свои обязательства.

«Тринадцатая зарплата», или новогодний денежный бонус – это дополнительное вознаграждение работодателя за календарный год, которое обычно выплачивается в декабре.