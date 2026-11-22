Михаил Ведерников рассказал, как абордаж на Чудском озере предвосхитил триумф Петра I

16:06, 22 ноября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников представил новый выпуск проекта «Русской славы земля». Видеорассказ глава региона опубликовал в своём канале в мессенджере MAX.

«Гостям нашего региона часто говорю: любая история обязательно приводит в Псков. И порой в наши места уходят корнями совершенно неожиданные вещи. Сегодня расскажу как раз об одном из таких примеров. Все хорошо знают, что Пётр I мечтал вывести Россию к морю и добился своего. И первой победой русского флота принято считать бой со шведами в устье Невы в 1703 году», – отметил губернатор.

Михаил Ведерников подчеркнул, что в тени больших баталий осталась одна история – куда более скромная по масштабу, но очень интересная. Оказывается, брать вражеские суда на абордаж научились годом раньше – на Чудском озере.

Вторая часть выпуска будет опубликована позднее.