«Дороже любых посылок»: школьники из Идрицы написали бойцам на фронт письма со словами поддержки

17:46, 22 ноября 2026, ПАИ

Ученики Идрицкой школы Себежского района передали волонтёрской группе «Идрица. Узелки Победы» вещевую и продуктовую гуманитарную помощь для бойцов на фронт. Об этом пишет газета «Призыв».

«Ребята не только собрали необходимое, но и написали для солдат письма – тёплые слова поддержки, которые для многих бойцов дороже любых посылок», – сообщает коллектив школы.

Волонтёрская группа «Идрица. Узелки Победы» в свою очередь поблагодарила учеников, их родителей и педагогов Идрицкой школы за подарки защитникам: «Нам привезли очень много коробок и пакетов с продуктами, письмами, написанными школьниками очень трогательно и душевно, со словами поддержки и поздравлениями. А какой классный плакат ребята сделали!».

В сборе участвовали все 29 классов школы.

«Большое всем спасибо за возможность подарить праздник нашим бойцам. Наши солдаты почувствуют заботу и ощутят поддержку детей», – заключили волонтёры.