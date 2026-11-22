«Дороже любых посылок»: школьники из Идрицы написали бойцам на фронт письма со словами поддержки
Ученики Идрицкой школы Себежского района передали волонтёрской группе «Идрица. Узелки Победы» вещевую и продуктовую гуманитарную помощь для бойцов на фронт. Об этом пишет газета «Призыв».
«Ребята не только собрали необходимое, но и написали для солдат письма – тёплые слова поддержки, которые для многих бойцов дороже любых посылок», – сообщает коллектив школы.
Волонтёрская группа «Идрица. Узелки Победы» в свою очередь поблагодарила учеников, их родителей и педагогов Идрицкой школы за подарки защитникам: «Нам привезли очень много коробок и пакетов с продуктами, письмами, написанными школьниками очень трогательно и душевно, со словами поддержки и поздравлениями. А какой классный плакат ребята сделали!».
В сборе участвовали все 29 классов школы.
«Большое всем спасибо за возможность подарить праздник нашим бойцам. Наши солдаты почувствуют заботу и ощутят поддержку детей», – заключили волонтёры.
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«Дороже любых посылок»: школьники из Идрицы написали бойцам на фронт письма со словами поддержки