«Русской славы земля»: о первых победах только зарождавшегося флота рассказал Михаил Ведерников
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников представил вторую часть нового выпуска проекта «Русской славы земля». Видеорассказ глава региона опубликовал в своём канале в мессенджере MAX.
Во второй части – о первых победах только зарождавшегося русского флота. И среди них – «Виктория на Чудском озере», которая привела к разгрому шведского озёрного флота.
Губернатор Михаил Ведерников обратил внимание, что Пётр I высоко оценил значение этого события. Первую часть выпуска можно увидеть по ссылке.
«Русской славы земля»: о первых победах только зарождавшегося флота рассказал Михаил Ведерников
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