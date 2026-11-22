«Русской славы земля»: о первых победах только зарождавшегося флота рассказал Михаил Ведерников

16:42, 22 ноября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников представил вторую часть нового выпуска проекта «Русской славы земля». Видеорассказ глава региона опубликовал в своём канале в мессенджере MAX.

Во второй части – о первых победах только зарождавшегося русского флота. И среди них – «Виктория на Чудском озере», которая привела к разгрому шведского озёрного флота.

Губернатор Михаил Ведерников обратил внимание, что Пётр I высоко оценил значение этого события. Первую часть выпуска можно увидеть по ссылке.