Речь как лекарство: специалист объяснила, почему разговор по душам работает не хуже терапии

17:56, 22 ноября 2026, ПАИ

Переживающему душевный кризис человеку не всегда нужна психотерапия. Часто ему достаточно консультации специалиста, рассказала РИА Новости доцент кафедры педагогики и медицинской психологии, заместитель директора по учебной и воспитательной работе Института психологии имени А. Р. Лурии Сеченовского университета Ольга Шалина.

«Если убрать слово «психо», останется «терапия», что значит «лечение». Всем ли необходимо лечение? Нет. Человеку, который переживает кризис, часто хватает консультации: консультант помогает информацией, и человек идёт своим путём», – отметила доцент.

По словам психолога, много веков назад и сегодня психологические функции разлиты во многих сферах и среди многих людей.

«Беседа со священником, совет бабушки, которая воспитала десять внуков, разговор по душам на кухне – это всё никуда не делось и работает», – напомнила Ольга Шалина.

Эксперт обратила внимание, что речь – это высшая форма владения собой.

«В терапию мы тоже входим через говорение, поэтому стоит ценить всех, кто бережно и чутко говорит с нами о нашей душе», – заключила она.

Напомним, День психолога отмечается в России сегодня, 22 ноября.