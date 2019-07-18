Режим электронной визы введут в Петербурге и Ленинградской области

19:30, 18 июля 2019, ПАИ

Режим электронной визу введут на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Как пишет ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым 18 июля.

«Возражений против вашего предложения нет, оно будет реализовано, и сегодня я подпишу соответствующий указ», – сказал глава государства и пояснил, что этот режим распространят и на Санкт-Петербург, и на Ленинградскую область.

Владимир Путин сказал, что с этой просьбой Александр Беглов обращался пару месяцев назад, и он со своей стороны давал поручение проработать этот вопрос, в том числе и с точки зрения безопасности для жителей. Врио губернатора обратился к президенту с просьбой с 1 октября ввести режим электронной визы в городе, что, по его мнению, будет способствовать развитию туризма в регионе.

В марте 2017 года Владимир Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории свободного порта Владивосток.