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Общество

Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без передачи в собственность

К 10 октября в России должны разработать дополнительные механизмы обеспечения семей с невысокими доходами жильем на условиях его сохранения в публичной собственности. Как пишет ТАСС, соответствующее поручение президент Владимир Путин дал правительству страны.

Задача поставлена для увеличения к 2024 году объемов строительства жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Кроме этого, Владимир Путин поручил принять меры по централизации на уровне регионов России функции технического заказчика по строительству жилищного фонда социального использования.

К 1 сентября глава государства ждет от правительства и региональных властей предложений «о целесообразности ограничения однократным предоставлением за счет бюджетных средств субсидий гражданам на выплату первоначального взноса или компенсации процентной ставки по ипотечным кредитам».

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