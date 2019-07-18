Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без передачи в собственность

21:43, 18 июля 2019, ПАИ

К 10 октября в России должны разработать дополнительные механизмы обеспечения семей с невысокими доходами жильем на условиях его сохранения в публичной собственности. Как пишет ТАСС, соответствующее поручение президент Владимир Путин дал правительству страны.

Задача поставлена для увеличения к 2024 году объемов строительства жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Кроме этого, Владимир Путин поручил принять меры по централизации на уровне регионов России функции технического заказчика по строительству жилищного фонда социального использования.

К 1 сентября глава государства ждет от правительства и региональных властей предложений «о целесообразности ограничения однократным предоставлением за счет бюджетных средств субсидий гражданам на выплату первоначального взноса или компенсации процентной ставки по ипотечным кредитам».