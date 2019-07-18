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Общество

Ограничение на выезд из России побудило жителя Псковской области выплатить более 100 тысяч рублей долга

Ограничение на выезд из России побудило жителя Пыталовского района выплатить долг в размере 117 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В ведомстве отметили, что мужчина добровольно не оплачивал свой долг, поэтому судебный пристав-исполнитель вынес постановления об обращении взыскания на доходы должника, о запрете на регистрационные действия с автотранспортным средством, а также постановление о временном ограничении на право выезда за пределы России.

После отказа в оформлении документов на выезд, должник приехал в отдел судебных приставов и по квитанции, выданной судебным приставом-исполнителем, оплатил всю задолженность в полном размере.

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