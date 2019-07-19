Двое граждан Индии покинули Россию под контролем псковских судебных приставов

09:46, 19 июля 2019, ПАИ

Двое граждан Индии покинули Россию под контролем псковских судебных приставов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Мужчины незаконно находились в Печорском районе. По их словам, они прибыли в Российскую Федерацию с целью туризма, однако в ходе проверки выяснилось, что разрешительных документов у иностранцев нет. В частности, не были оформлены паспорт и индивидуальный пропуск, дающие право на пребывание в пограничной зоне России.

Печорский районный суд признал граждан Индии виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренное частью 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ, и оштрафовал их на 1 тысячу рублей с административным выдворением за пределы страны. Судебные приставы препроводили нарушителей до аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге, откуда они улетели домой.

С начала года псковские судебные приставы выдворили за пределы Российской Федерации 96 иностранцев.