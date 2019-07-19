Вице-губернатор осмотрел электросетевой комплекс Псковской области

14:54, 19 июля 2019, ПАИ

19 июля заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов ознакомился с возможностями электросетевого комплекса региона и обсудил с директором филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» Александром Михайловым перспективы реализации проекта «Цифровая трансформация 2030», сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Михайлов напомнил, что соглашение о стратегическом партнерстве подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник на Петербургском международном экономическом форуме 7 июня.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



















































Александр Михайлов отметил, что в январе 2019 года филиал «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго» завершил масштабное техперевооружение подстанции 110 кВ № 283 «Завеличье». Работы на ней проводились с 2015 года.

С возможностями управления на подстанции познакомил главный инженер производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» Дмитрий Лупандин. Он рассказал, что поэтапно здесь были заменены два силовых трансформатора с 25 МВА на 40 МВА, восемь масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, установлены новые трансформаторы тока и напряжения, а также разъединители производства Великолукского завода «ЗЭТО».

Все новые присоединения оснащены современными отечественными надежными устройствами релейной защиты и противоаварийной автоматики, смонтирована новая система телемеханики, обеспечивающая сбор телеизмерений и телесигналов с коммутационных аппаратов 110 кВ.

Также в ходе модернизации здесь была установлена новая система связи с цифровыми резервируемыми каналами в направлении Центра управления сетями «Псковэнерго», диспетчерского пункта производственного отделения «Северные электрические сети» и Регионального диспетчерского управления энергосистемами Новгородской и Псковской областей. Отдельным направлением стала модернизация системы учета. На всех отходящих линиях 10кВ и вводах 110 кВ установлены многофункциональные «интеллектуальные» приборы автоматизированного учета электроэнергии с дистанционной передачей данных. Они позволяют без выезда персонала получать информацию об объеме отпущенной электроэнергии, фактическом уровне загрузки трансформаторов, профиле мощности и текущих параметрах качества электроснабжения потребителей.

Капитальные вложения «Псковэнерго» в комплексное техническое перевооружение подстанции составили 319 млн рублей (без НДС).

Александр Михайлов подчеркнул, что подстанция 110 кВ «Завеличье» - одна из ключевых в областном центре, она является системообразующей. Это источник электроснабжения свыше 50 тыс. жителей Завеличья и нескольких десятков прилегающих к Пскову населенных пунктов. По словам директора филиала, на подстанции 110 кВ «Завеличье» есть все возможности для реализации «Цифровая трансформация 2030».

Старший диспетчер Северных электрических сетей «Псковэнерго» Александр Уйбо познакомил с ПС 110 кВ «Писковичи», которая является одной из старейших подстанций в производственном отделении, она введена в эксплуатацию в 1968 году. Данная подстанция обеспечивает электроэнергией деревни Писковичи, Родина, Ершово, Богданово, жилой комплекс «Видный», Загорицы. ПС 110 кВ «Писковичи» поставляет электроэнергию для сферы ЖКХ Псковского района (5 котельных, 4 школы, 5 детских садов, психиатрическая больница в Богданово) и обеспечивает электроснабжением очистные сооружения «Монькино», 2-е военных части, тепличный комплекс агрофирмы «Победа».

Затем участники выезда отправились в Центр управления сетями «Псковэнерго». Старший диспетчер ЦУС Денис Лыков рассказал, что реконструкция ЦУС завершилась в 2013 году. Вместо диспетчерского щита здесь появилась видеостена — современная система коллективного отображения информации. Её возможности позволяют значительно повысить оперативность принятия решений персоналом и качество диспетчерского управления в сетях всей Псковской области.

Денис Лыков пояснил, что видеостена ЦУС «Псковэнерго» сконструирована по модульному принципу на основе 21 видеокуба Mitsubishi 72WE. Количество видеокубов обусловлено объемом информации, которую необходимо отображать для эффективного контроля и управления процессами в сетях 35—110 кВ. В основном рабочем режиме видеостены схема электрических соединений круглосуточно отображается на всем рабочем поле в конфигурации 7 модулей по горизонтали и 3 по вертикали. Общая площадь стены — более тридцати квадратных метров. Каждый видеокуб — это маленький, но очень мощный проектор, который создает изображение высокой чёткости.

Являясь системой отображения коллективного пользования, видеостена характеризуется возможностью вывода информации об основных параметрах распределительной сети от различных источников в динамике, в частности параметров телесигнализации и телеизмерений, поступающих от оперативно-информационного комплекса «РСДУ-5». Это позволяет более эффективно управлять электрическими сетями при плановых переключениях и сократить время ликвидации технологических нарушений.

Видеостена позволяет осуществлять масштабирование или детализацию схемы электрической сети «Псковэнерго», расширять количество отображаемых параметров и визуализировать их по различным сценариям. При необходимости можно выводить практически все данные, необходимые дежурному диспетчеру: схемы сети, диспетчерские приложения, графики, диаграммы, таблицы и другое. Дополнительная информация — метеокарта, журнал аварийных отключений - воспроизводится в виде информационных окон в свободных местах схемы с левой стороны.

«Это только начало пути, то, с чего мы стартуем в цифровой мир», - отметил Александр Михайлов. Он добавил, что в ближайшем будущем энергетики смогут вести дистанционный учет потребления электроэнергии населением, ввести дистанционное управление приборами на всех подстанциях, устойчивую цифровую радиосвязь. Этого планируется достичь в рамках первого этапа проекта «Цифровая трансформация 2030».

Василий Осипов подтвердил, что сейчас обсуждается дальнейшая работа в данном направлении. «Сегодня мы посмотрели две подстанции с разным уровнем оборудования. Дальше будет еще очень много моментов, которые необходимо отработать, в том числе, чтобы полностью исключить влияние человека», - отметил он и сказал, что в перспективе показания со счетчиков электроэнергии будут снимать дистанционно. Вице-губернатор подчеркнул, что благодаря реализации проекта удастся увеличить надёжность электросетевого комплекса, оперативность выхода их штатных и нештатных ситуаций, снизить время реагирования для принятия решений.