Предприятия Псковской области приглашают поучаствовать в конкурсе «Старт»

15:26, 19 июля 2019, ПАИ

Малые инновационные предприятия Псковской области могут принять участие в конкурсных отборах по программе «Старт» в рамках федеральных проектов «Информационная инфраструктура» и «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, будут проведены два конкурса: «Старт — Цифровые платформы» и «Старт — Цифровые технологии». Их проводит фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Участвовать в конкурсах могут физические и юридические лица — субъекты малого предпринимательства. При этом предприятия должны быть зарегистрированы не более двух лет. Заявки на конкурс «Старт — Цифровые платформы» будут приниматься с 4 июля до 2 сентября, на конкурс «Старт — Цифровые технологии» - с 4 июля до 9 сентября.

Конкурсы будут реализовываться в три этапа. Максимальный объем гранта, который предоставит фонд, на первом этапе составляет 3 млн рублей, на втором этапе — 4 млн рублей, на третьем — 5 млн рублей.

Программа «Старт» направлена на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих значительный потенциал коммерциализации.

Узнать подробнее о конкурсе, а также подать заявку можно ЗДЕСЬ.