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За серию краж будут судить двух жителей Печорского района

В Печорском районе двое местных жителей, один из которых являлся несовершеннолетним, предстанут перед судом за серию краж из домов в деревне Новый Изборск, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Печорского района.

Установлено, что в декабре 2015 года в Новом Изборске молодые люди незаконно проникли в дом на улице Октябрьской. Оттуда они похитили 10 тысяч рублей, которые разделили между собой.

Ещё одну кражу в Новом Изборске обвиняемые совершили с апреля по май 2016 года. На этот раз они проникли в другой дом на улице Октябрьской, откуда похитили имущество на общую сумму 16 тысяч 650 рублей.

Кроме того, несовершеннолетний обвиняемый без своего подельника украл с улицы Садовой сетку-рабицу и металлическую створку забора, которые принадлежали Печорским тепловым сетям. Причиненный ущерб составил 3 тысячи 500 рублей.

Прокурор Печорского района направил в районный суд уголовное дело для рассмотрения. Санкция наиболее тяжкого преступления, которые совершили молодые люди, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

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