Сцену отремонтируют в Пустошкинском центре культуры
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего визита в Пустошкинский район в субботу, 20 июля, ознакомился с работой Пустошкинского центра культуры, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Вместе с главой региона районный центр культуры посетили депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов и председатель комитета по спорту администрации Псковской области Иван Штылин.
Руководитель учреждения провела экскурсию и рассказала, что в Пустошкинском центре культуры недавно был сделан косметический ремонт. Она отметила, что сейчас учреждение ждёт новые кресла в актовый зал. При этом директор сообщила, что сцена актового зала требует ремонта, но проектно-сметная документация, по её словам, пока не составлена. Губернатор пообещал помочь с ремонтом сцены.