Кровлю специализированного зала для бокса отремонтируют в Пустошке

18:16, 20 июля 2019, ПАИ

Кровлю специализированного зала для бокса отремонтируют в Пустошке. Такое решение принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников в субботу, 20 июля, в рамках рабочей поездки в Пустошкинский район, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Вместе с ним спортивный объект посетили председатель областного комитета по спорту Иван Штылин и депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов.

Михаил Ведерников осмотрел актовый зал Пустошкинского центра культуры. Иван Штылин сообщил, что в актовом зале планируется проводить соревнования по боксу «район против области».

После этого губернатор осмотрел спортивный зал. «Вчера, когда шли проливные дожди, с потолка непрерывно лилась вода. Из-за плохого состояния кровли во время непогоды очень сильно страдают внутренние помещения. В таких условиях очень трудно заниматься спортсменам, а уборка помещений после ливней влияет и на график тренировок», - рассказал Иван Штылин.

Глава региона поручил отремонтировать кровлю, которая находится в наиболее плачевном состоянии. На эти цели планируется направить около 500 тысяч рублей.

Также было принято решение, что после ремонта кровли муниципалитет проведет косметический ремонт помещения. Кроме того, к модернизации спортивного зала глава региона предложил привлечь и лесоперерабатывающие предприятия, которые работают на территории района.

Спортивный зал для бокса располагается в здании Пустошкинского районного центра культуры и является структурным подразделением Центра дополнительного образования района. Помещение используется для занятий боксом и теннисом. На базе зала проводятся районные, областные и зональные соревнования.