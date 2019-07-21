На мастер-классы по изготовлению Т-34 и ношению Георгиевской ленточки приглашают псковичей

11:23, 21 июля 2019, ПАИ

Мастер-классы по ношению Георгиевской ленты и изготовлению модели танка Т-34 пройдут в Пскове 21 июля в 16:00. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, интерактивная площадка «О, Псков мой, город-книгочей!» будет работать в сквере на Четырёх Углах в рамках празднования Дней Пскова.

Традиционное ежегодное мероприятие проводит Централизованная библиотечная система Пскова с 2003 года. В 2019 году оно посвящено 75-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Запланирован тематический блок «Символу мужества и отваги: Георгиевской ленте – 250 лет!», в рамках которого библиотекари расскажут псковичам об истории символа, традиции толкования цветов ленты, геральдической идентичности Георгиевской и Гвардейской лент. Кроме того, всех желающих научат завязывать Георгиевскую ленту разными способами и расскажут, как правильно носить этот атрибут Победы.

Также гости площадки смогут изготовить из бумаги легендарный танк Великой Отечественной войны, принять участие в других мастер-классах, конкурсах и викторинах, 3D-реконструкции, посмотреть тематические выставки и флешмоб.

Гостями мероприятия станут псковский автор и композитор, писатель, режиссер, обладатель почетного звания «Душа земли Псковской» в номинации «Самодеятельный поэт и композитор» Вячеслав Рахман, а также лауреат премии «Юные дарования Псковщины», дипломант международного фестиваля-конкурса «Золотой голос» (Москва), лауреат международного конкурса «Санкт-Петербургские Рождественские ассамблеи» Николай Никонов и автор-исполнитель Леонид Плохов.

Площадку подготовили сотрудники 10 псковских городских библиотек, им помогают волонтёры областной общественной организации «Независимый женский центр».