Ударивший бывшую супругу житель Усвят отправится в колонию-поселение

14:28, 21 июля 2019, ПАИ

38-летний уроженец поселка Усвяты проведет 8 месяцев в колонии-поселении за избиение бывшей жены. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города Пскова.

В начале марта 2019 года в дневное время подсудимый и потерпевшая находились в квартире дома № 71 по улице Н. Васильева в Пскове. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес бывшей супруге не менее одного удара локтем по лицу. Здоровью женщины был причинен вред средней тяжести.

На тот момент злоумышленник имел непогашенную судимость за совершение аналогичного преступления.