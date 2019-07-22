Корейские машины чаще всего угоняют в России

13:04, 22 июля 2019, ПАИ

В 2019 году в России чаще всего угоняли корейские автомобили, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные одной из страховых компаний.

Лидером по числу угонов стал Hyundai Solaris. На втором месте рейтинга оказался седан Kia Rio, на третьем - Kia Ceed.

Кроме того, популярными марками среди угонщиков также стали машины Hyundai Creta, Hyundai Tucson, Hyundai ix35, Hyundai Santa Fe, Ford Kuga, Toyota RAV4, Kia Optima.

Специалисты отметили, что в Москве и Санкт-Петербурге преступники предпочитают угонять премиальные автомобили, тогда как в регионах — бюджетные модели.