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Общество

Обновлённые правила благоустройства Пскова затронут собственников зданий, рекламные агентства, малый и средний бизнес

Обновлённые правила благоустройства Пскова затронут собственников зданий, малый и средний бизнес, рекламные агентства. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании по внесению изменений в правила благоустройства города 22 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников отметил, что дизайн-код вводится во многих крупных современных городах страны и он появится во всех ключевых населённых пунктах Псковской области. В Пскове разработка документа стартовала в прошлом году и сегодня его итоговый вариант будет представлен на совещании. «Это первый пилотный проект, он закладывает основу для серьезных, очень важных изменений», - сказал глава региона.

По его словам, изменения в правилах благоустройства будут достаточно масштабными, поэтому стоит задача внедрить их максимально безболезненно для тех, кого новшества коснутся.

«Работа построена таким образом, чтобы изменения не упали людям как снег на голову», - отметил Михаил Ведерников и сообщил, что они будут рассмотрены на сессии Псковской городской Думы в сентябре, а до этого будет организовано обсуждение, в частности, в Общественной палате.

Губернатор заявил, что важно предусмотреть для тех, кто ответственно подойдет к работе в рамках новых правил благоустройства, какие-то льготы, в том числе, плату за рекламные конструкции. Также он подчеркнул необходимость применять меры взыскания в отношении тех, кто в переходный период не проведет работу и не будет участвовать в улучшении внешнего вида города.

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