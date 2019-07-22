Визовый режим между Белоруссией и Евросоюзом упростят до 2 февраля 2020 года

15:20, 22 июля 2019, ПАИ

До 2 февраля 2020 года планируется подписать соглашение об упрощении визового режима между Белоруссией и Европейским союзом, сообщает портал «Белта» со ссылкой на главу представительства Евросоюза в Белоруссии Андреа Викторин.

Она отметила, что все документы к подписанию соглашения уже готовы. В данный момент стороны проходят необходимые правовые процедуры. По словам Андреа Викторин, после того, как в визовый кодекс будут внесены изменения, шенгенская виза подорожает до 80 евро.

Ранее сообщалось, что Белоруссия рассчитывает подписать соглашение с Россией о взаимном признании виз до конца 2019 года.