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Визовый режим между Белоруссией и Евросоюзом упростят до 2 февраля 2020 года

До 2 февраля 2020 года планируется подписать соглашение об упрощении визового режима между Белоруссией и Европейским союзом, сообщает портал «Белта» со ссылкой на главу представительства Евросоюза в Белоруссии Андреа Викторин.

Она отметила, что все документы к подписанию соглашения уже готовы. В данный момент стороны проходят необходимые правовые процедуры. По словам Андреа Викторин, после того, как в визовый кодекс будут внесены изменения, шенгенская виза подорожает до 80 евро.

Ранее сообщалось, что Белоруссия рассчитывает подписать соглашение с Россией о взаимном признании виз до конца 2019 года.

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