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Попытавший зарезать подростка житель Пустошки проведет в тюрьме 4,5 года

19-летний житель Пустошки проведет в тюрьме 4,5 года за покушение на убийство несовершеннолетнего. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города Великие Луки.

6 октября 2018 года у осужденного возник конфликт на почве ревности с 17-летним великолучанином. Злоумышленник несколько раз ударил подростка самодельным ножом в область грудной клетки, по голове и кисти правой руки. Преступные действия пресекли прохожие, потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь. Это и помогло спасти ему жизнь. Следователи подчеркнули, что здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред. 

Приговор в законную силу не вступил.

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