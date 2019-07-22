Пушкину и Гранину посвятят фестиваль «Осень в Михайловском - 2019» в Пушкинских Горах

17:15, 22 июля 2019, ПАИ

В этом году юбилейный XV Межрегиональный фестиваль библиотечных программ по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском - 2019» будет посвящён 220-летию со дня рождения Александра Пушкина и 100-летию со дня рождения писателя Даниила Гранина. Пройдёт он в посёлке Пушкинские Горы (Псковская область) 11-13 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

В рамках фестиваля состоятся мастер-классы, встречи с писателями, круглые столы. В частности, запланированы презентация книги «Письма Александра Иванова: сборник факсимильных переизданий сочинений А. А. Иванова и М. П. Боткина с приложением очерка Н. К. Рериха» и творческая встреча с писателем Ольгой Малышкиной, на которой будет представлено издание «Невероятные приключения Брыся в пространстве и времени».

Также будут работать секции «Деятельность библиотек России в Год Гранина» и «Имя великого поэта на карте России. К 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина».

Ожидается, что фестиваль соберёт библиотеки Москвы, Челябинска, Кирова, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Пскова и области. Все они будут иметь возможность презентовать свои проекты.

Подробнее на сайте библиотеки: http://pskovlib.ru/project/pskov-osen/pskov-osen-2019/23680/

Организаторы фестиваля комитет по культуре Псковской области, Псковская областная универсальная научная библиотека, Центр чтения Российской национальной библиотеки, Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское».